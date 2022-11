Los Angeles Dodgers pasó de ser el mejor equipo de toda la MLB 2022 durante la temporada regular a solo ganar un juego en Playoffs y quedar eliminado en las Series Divisionales. Uno de los puestos que no encontró dueño fue el de cerrador y, por ese motivo, el equipo californiano estaría buscando a un excompañero de Albert Pujols en St. Louis Cardinals como refuerzo para Julio Urías y compañía.

La eliminación de los Dodgers en la Postemporada MLB 2022 fue catalogada como el mayor fracaso en la historia del béisbol según Blake Karris, del portal ‘The Sporting Tribune’ (La Tribuna Deportiva). ¿Los motivos? Tenían una diferencia de 22 victorias contra San Diego Padres antes de enfrentarlos en los Playoffs, habían logrado 111 triunfos en la temporada regular y tuvieron el mayor diferencial de carreras con +334 contra sus rivales desde que New York Yankees lo hiciera en 1939.

Era la primera temporada en la que Los Angeles Dodgers no iba a tener al histórico cerrador Kenley Jansen desde la MLB 2010. No lo pudieron reemplazar y, a pesar que tuvieron a un Julio Urías intratable con 17 victorias y 2.16 como porcentaje de carreras limpias, Craig Kimbrel no convenció al manager Dave Roberts.

Los Dodgers decidieron el 23 de septiembre de 2022 que Kimbrel dejaba de ser el cerrador del equipo tras lograr 22 salvamentos y una ERA de 4.14 en 57 juegos. El equipo de Los Angeles disputó los MLB Playoffs 2022 sin cerrador y… ¿Cómo le fue? Solo ganó un juego y quedó eliminado en la Serie Divisional contra un equipo de San Diego Padres que no contó con Fernando Tatis Jr.

¿Urías se ilusiona? El excompañero de Pujols que interesa a los Dodgers en la MLB

A pesar que no jugó junto a Albert Pujols en la temporada 2022 por diferentes lesiones, Alex Reyes sí hacia parte de St. Louis Cardinals. El pitcher, de 28 años, logró ser All-Star en la temporada 2021 con 29 salvamentos, pero los Cardenales decidieron no ofrecerle un contrato que se podía definir por arbitraje. Ahora, como agente libre, Reyes despierta el interés de Los Angeles Dodgers. ¿Julio Urías se ilusiona?