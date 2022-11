Philadelphia Phillies no vivió la mejor de las noches en el Citizens Bank Park durante el Juego 4 de la Serie Mundial ante Houston Astros, pues fueron totalmente dominados por su rival tras una exhibición de pitcheo por parte de Cristian Javiery compañía.

Los de Pensilvania no pudieron sonar la campana en ninguno de los episodios del compromiso, recibiendo un no hit no run histórico que quedará grabado por siempre en los libros históricos de las Grandes Ligas.

Sin embargo, más allá de ser blanqueados en todo sentido a nivel ofensivo, cedieron un compromiso que igualó las acciones a dos victorias, dejando el panorama totalmente abierto con respecto a quién podría coronarse como monarca de Las Mayores.

El récord negativo de Astros pasado a Phillies

Philadelphia Phillies puso fin a una racha de victorias de local en Postemporada. Además, figura como el cuarto equipo desde la Era de la Expansión (a partir de 1961) que no propina hits en casa, con una racha superior a 6 partidos ganados en de local, bien sea temporada regular o Playoffs, seún revela ESPN Stats & Info.

Curiosamente, la última organización de Grandes Ligas antes de ellos en sufrilo fue, precisamente, Houston Astros en la campaña 2008. No cabe duda que el desenlace del Clásico de Otoño ha traído consigo grandes partidos, récords y curiosidades por doquier.