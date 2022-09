Albert Pujols no necesitó de una temporada completa para dejar huella de su legado en Los Angeles Dodgers. Cuando Los Angeles Angels lo dejó en libertad durante la MLB 2021, el equipo californiano le abrió las puertas y una estrella de la franquicia no dudó en reconocer la grandeza del pelotero nacido en República Dominicana.

No fue casualidad que apenas Pujols dio el jonrón 700 durante el juego St. Louis Cardinals vs. Dodgers, del 23 de septiembre de 2022, todo el estadio Dodger lo ovacionara. Incluso, ni Dave Roberts, ni Mookie Betts, se pudieron contener frente al momento histórico de Albert.

Cuando algún fanático de la MLB se animó a especular con el retiro, Los Angeles Dodgers decidieron ir por Albert Pujols, quien en 85 juegos con el equipo californiano registró 12 jonrones, tres dobles, 38 carreras impulsadas y un promedio de .254. La huella que dejó el pelotero dominicano fue más allá de los números y un campeón de la Serie Mundial en 2020 no dudó en reconocerlo.

“Parecía que estaba rejuvenecido y encontró su amor por el béisbol. Realmente no puedo hablar de todo lo que pasó por la autopista y lo que él estaba sintiendo allí, pero sé que estaba emocionado de estar aquí. Fue uno de los primeros muchachos en el campo todos los días, estaba en la jaula trabajando en su swing y abierto a ajustes”, afirmó Justin Turner sobre Pujols según publicó el portal Dodger Blue (Azul).

Justin Turner lleva 14 años en las Grandes Ligas y tras ganar la Serie Mundial 2020 con Los Angeles Dodgers se convirtió en un símbolo del equipo a tal punto que se venden sus camisetas con una mancha negra sobre su apellido. Algo que se volvió tradición en el segunda base. Esta estrella de la MLB se rindió ante la grandeza de Albert Pujols.

“Uno pensaría que la mayoría de los miembros del Salón de la Fama probablemente no están demasiado abiertos a que los bateadores le den sugerencias, pero él estaba abierto. Hizo el trabajo y creo que marcó la pauta en el club house (casa club). No solo para los jóvenes o latinos, sino para todos. Como: ‘Oye, así es como se ve un miembro del Salón de la Fama’. Esta es la ética de trabajo de un miembro del Salón de la Fama. No podría estar más orgulloso de él, no podría estar más feliz por él”, sostuvo Justin Turner sobre Albert Pujols.