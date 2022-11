Una de las historias donde la pasión en el mundo de la MLB se vio en su máximo esplendor tuvo a José Altuve y una fanática de Houston Astros como protagonistas. Tan solo cuatro días pasaron desde la consagración como campeones de la Serie Mundial 2022 para que una aficionada decidiera esperar por 36 horas para conocer al pelotero nacido en Venezuela.

¡Y eso no es todo! Liza Valverde recibió la noticia que venció al cáncer de útero y lo primero que hizo no fue tocar la campana, una tradición que se hace en Estados Unidos cuando se supera esta enfermedad. La fanática de los Astros prefirió ir a conocer a Altuve.

José Altuve estuvo firmando autógrafos en la tienda deportiva Academy Sports + Outdoors (Academia Deportes + Aire libre) tras el título con Houston Astros en la Serie Mundial 2022 y uno de los momentos más emotivos fue cuando se encontró con aquella fanática que había superado un día antes al cáncer de útero y estuvo esperando 36 horas para poder conocerlo.

“Ha sido un año difícil. Ha sido una batalla de altibajos. Me pasaron otras cosas. Me despidieron de mi trabajo y no tenía seguro médico. Fue duro, pero lo superé y estoy aquí. El mejor momento de mi vida aquí mismo”, dijo Liza Valverde tras el encuentro que tuvo con Altuve.

La reacción de Altuve al conocer a la fanática de Astros que esperó 36 horas para verlo

La pasión de Liza Valverde por Houston Astros no es de ahora, llegó a considerar José Cruz y Nolan Ryan como sus jugadores favoritos, pero nada se compara con la admiración que tiene por José Altuve. No por nada esperó 36 horas para conocer al pelotero venezolano, quien tuvo una reacción auténtica al enterarse de la historia de esta fanática del béisbol de las Grandes Ligas.