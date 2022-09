Para impresión de esta figura histórica de los mulos, el Juez no posee los atributos suficientes para quedarse con el galardón en la Liga Americana.

Leyenda de New York Yankees afirma que Aaron Judge no merece ser el Jugador Más Valioso de MLB 2022

Parece una locura que, liderando todos los departamentos ofensivos en la temporada 2022, Aaron Judge no sea escogido el Jugador Más Valioso de la Major League Baseball (MLB), salvo para alguien que haya sido compañero del jardinero en New York Yankees.

Restando tres semanas para que concluya la fase regular de la presente campaña, el Juez hace de las suyas en la segunda mitad de la zafra, en materia de cuadrangulares (22), carreras impulsadas (51), rayitas anotadas (39), % de boletos (19.8), ISO (.449), OBP (.493), SLG (.802), OPS (1.295), wOBA (.524), wRC+ (255) y fWAR (4.7).

Pero aún así no es suficiente, a juicio del ex lanzador CC Sabathia, que en un programa de la cadena MLB Network ha afirmado que Judge no merece ser el MVP de la temporada 2022, en la Liga Americana, y que el galardón lo merece otra figura.

Leyenda de Yankees no le daría a Judge el MVP de MLB 2022



"Entiendo todo lo que está haciendo Judge. Es increíble que esté cerca del récord de 61 jonrones en los Yankees. Sin él los Yankees no estarían cerca de los playoffs", aseguró el pitcher, quien explicó el porqué debe ser, el japonés Shohei Ohtani, el mejor jugador de Grandes Ligas.

"El tema es que Ohtani es el mejor jugador de béisbol del mundo. Si está sano debería ganar el MVP todas las temporadas. Sigue mejorando como bateador y lanzador. No hay forma de no darle el MVP", afirmó Sabathia, agregando que "está teniendo un mejor año que en 2021; es el mejor jugador que he visto".