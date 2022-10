Una de las interrogantes más importantes con respecto al futuro de New York Yankees en la MLB 2023 era conocer si Aaron Boone seguiría al frente o no del dugout. Se pensaba que la decisión tomaría tiempo, sin embargo, Hal Steinbrenner, dueño del equipo, ha ratificado la intención de mantenerlo como mandamás del banquillo bombardero.

No llegar a la Serie Mundial le pudo costar su puesto a Boone. Sin embargo, el alto mando de la organización más ganadora de las Grandes Ligas le dará otra oportunidad en 2023 para intentar conseguir el tan deseado anillo 28.

Justamente, tras conocerse por medio de AP que Aaron Boone cuenta con el visto bueno de los Yankees, la leyenda Derek Jeter ha reaccionado ante la noticia, dando su opinión con respecto al trabajo que ha realizado el manager.

Derek Jeter opina sobre continuidad de Aaron Boone en New York Yankees

"Bien por él", comentó Derek Jeter a Bryan Hoch sobre la renovación de Aaron Boone. "Me gusta, jugué con Aaron, así que a veces cuando estás en una situación no ganadora, ¡a menos que ganes! Pero realmente me gusta (Boone)", señaló´.

"No he estado tan al tanto del equipo, he tenido mi cabeza en Miami por cuatro años y medio, no estaba prestando atención de cerca pero me agrada Aaron. Él los coloca en uana situación de ganar en cada temporada", finalizó.