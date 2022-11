Lo que dijo Vladimir Guerrero Jr. sobre la sanción a Fernando Tatis Jr. en la MLB

La nueva generación de peloteros estrella en las Grandes Ligas, lejos de demostrar algún tipo de envidia, se apoyan y en una sana competencia buscan ser mejor que el otro. Así lo demostró Vladimir Guerrero Jr. cuando rompió el silencio y habló sobre la sanción a Fernando Tatis Jr. en la MLB.

El mundo de las Grandes Ligas recibió un duro golpe cuando se dio a conocer que Tatis Jr. era suspendido por 80 juegos al violar la política de la MLB contra sustancias para mejorar el rendimiento. Guerrero Jr. opinó sobre el tema.

Vladimir Guerrero Jr. empezó a ver los resultados de cambiar el estilo de vida. Menos trasnochar, mejor alimentación y más descanso lo llevaron a conectar su jonrón 100 en la MLB 2022. Además, el pelotero nacido en República Dominicana pasó a jugar primera base y ganó el Guante de Oro jugando esta posición en la Liga Americana.

Con un referente como lo fue Vladimir Guerrero al jugar por 16 años en la MLB, conectar 449 jonrones y ser inducido al Salón de la Fama de Cooperstown en 2018, Guerrero Jr. se cuida hasta en los más mínimos detalles para que no le suceda una situación como la de Fernando Tatis Jr.

La MLB sancionó a Fernando Tatis Jr. con 80 juegos por encontrar la sustancia clostebol en su cuerpo y, aunque muchas personas dudaron de la buena fe del pelotero de San Diego Padres, Vladimir Guerrero Jr. fue claro y contundente a la hora de hablar sobre la suspensión del campocorto dominicano.

“Conociendo a Fernando Tatis Jr. sé que no fue una cosa que se quiso poner. En todas las casa no bebo agua, no vaya hacer que haya algo ahí. La cerveza de Alofoke (show de radio) la mande a investigar antes de bebérmela”, le dijo Vladimir Guerrero Jr. a Vincent Carmona Arias, de República Dominicana.