El campocorto dominicano no dudo en poner a su compatriota infielder como uno de los próximos que merece esa cantidad de dinero en Grandes Ligas, y agregó a otro jugador más.

Fue previo a la pasada temporada de Major League Baseball (MLB) cuando el dominicano Fernando Tatis Jr. se convirtió en el cuarto jugador mejor pagado en la historia, tras firmar con San Diego Padres por 10 temporadas y un salario de $340 millones de dólares.

Una cifra que sólo ha sido superada en Grandes Ligas por Mike Trout ($426 millones con Los Angeles Angels), Mookie Betts ($365 millones con los Dodgers) y Francisco Lindor ($341 millones con New York Mets); sin embargo, el propio caribeño cree que hay alguien que puede ganar más dinero que él.

Así lo manifestó Tatis Jr. en su natal República Dominicana, donde junto con responder respecto a su supuesto accidente en una motocicleta, aseguró que el próximo jugador que debe firmar un multimillonario contrato de MLB es Vladimir Guerrero Jr., hoy en Toronto Blue Jays.

La apuesta de Fernando Tatis Jr. por Vladimir Guerrero Jr.



No sería el único, porque el Niño no sólo puso sus fichas en el máximo anotador de cuadrangulares en la pasada zafra, sino que apostó por otro de sus reconocidos compatriotas, hablamos del jardinero Juan Soto, de Washington Nationals, y no quedó allí pues en ambos casos puso cifra a sus futuros vínculos.

"Pienso que tanto Juan Soto como Vladimir Guerrero Jr. firmarán contratos sobre los 400 millones de dólares. Los bates de esos dos tipos están marcando las pautas de la MLB en estos momentos", aseguró Tatis Jr. en su país natal.