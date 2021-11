La franquicia de California le ofreció extender su contrato a otros jugadores, pero tal parece que no harán lo mismo con el lanzador, que lleva 14 años en el equipo.

Una jornada más que movida fue la que tuvo este domingo Los Angeles Dodgers, pensando en la conformación de su plantel para la temporada 2022 de Major League Baseball (MLB), pues antes de la fecha límite para realizar ofertas calificadas a jugadores con riesgo de pasar a agencia libre, anunció quiénes continuarán en el equipo.

En la actual plantilla de la franquicia de California habían 14 jugadores a los que se ofrecieron ofertas de calificación de un año por $18,4 millones de dólares, donde entre los que aceptaron las mismas destacan figuras como Corey Seager y Chris Taylor; sin embargo, algo llamó la atención.

En la nómina de estos peloteros a quienes se les ofreció extender su contrato con los Dodgers, no aparecía el receptor Clayton Kershaw, que lleva 14 temporadas en la institución y que no pudo jugar en MLB Playoffs 2021 por una lesión en el antebrazo izquierdo que se espera que no requiera cirugía.

Los Dodgers le muestra la puerta de salida a Kershaw



¿Qué significa esto? Pues bien, el pitcher y la institución tienen dos opciones claras respecto del futuro: la primera es negociar un nuevo contrato, recordando que el último se firmó en 2019, por tres años, a cambio de $93 millones de dólares.

La segunda opción, la más real en estos momentos, es que a partir de la offseason, Kershaw se convierta en agente libre, pudiendo firmar con cualquier equipo de la MLS que le ofrezca un buen contrato, en algo que podría ser histórico para su carrera.

En sus 14 años de carrera en Grandes Ligas, todos con la escuadra californiana, el lanzador posee un récord como abridor de 185 victorias y 84 derrotas, ganador del premio Cy Young en tres oportunidades y MVP de la Liga Nacional en 2014, entre otros logros.

Lo más leído: