New York Yankees en la polémica: Estrella se refiere a acusación por emitir comentarios racistas ante Chicago White Sox

El pasado fin de semana, el partido de New York Yankees y Chicago White Sox se vio envuelto en una polémica importante, luego que el manager Tony La Russa denunciara que un jugador de los mulos emitió comentarios racistas con la finalidad de molestar a uno de sus muchachos, el campocorto Tim Anderson.

Se trata del tercera base Josh Donaldson quien llamó a su rival Jackie, haciendo referencia en tono despectivo a la leyenda afroamericana Jackie Robinson, razón por la cual la competición le suspendió por un partido y con una multa económica no revelada.

Si bien Anderson dijo no sentirse sorprendido por la actitud del campocorto, pues en 2019 tuvo la misma actitud, asegurando que "él sabía exactamente lo que estaba haciendo porque ya se lo había dicho", días después del castigo de MLB, el jugador de los Yankees decidió emitir un comunicado público para referirse a las acusaciones de racismo.

Estrella de Yankees se refiere a actitud racista ante White Sox



"En primer lugar, tengo el mayor respeto por lo que Tim Anderson aporta al béisbol; declaré durante el fin de semana que me disculpé por ofender a Tim y que fue un malentendido basado en múltiples intercambios entre nosotros a lo largo de los años. Mi visión de ese intercambio no ha cambiado y no quise faltarle el respeto. En el pasado, nunca había sido un problema y ahora que lo es, tenemos un entendimiento mutuo", partió señalando Donaldson.

En ese sentido, la estrella de los Yankees agregó que "también me gustaría disculparme con la Sra. Rachel Robinson y la familia de Jackie Robinson por cualquier angustia que este incidente pueda haber causado. Jackie fue un verdadero héroe estadounidense y tengo su nombre en la más alta consideración".