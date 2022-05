New York Yankees y Los Angeles Dodgers se vieron afectados por la decisión de Grandes Ligas, que no ocurría desde la temporada 2018.

La jornada de viernes en la temporada 2022 de la Major League Baseball (MLB), ha entrado de manera lamentable en la historia de la competición, producto de una importante cantidad de partidos suspendidos por malas condiciones climáticas, con Los Angeles Dodgers y New York Yankees entre los afectados.

La situación se ha complicado producto de intensas precipitaciones que han caído en la Costa Este de los Estados Unidos, las cuales según las proyecciones podrían mantenerse este fin de semana, las que se suman al clima que afecta a los estados de Illinois y Ohio.

Producto de estas malas condiciones climáticas, los Yankees debieron aplazar el primer juego de su serie ante Texas Rangers, provocando que se deba jugar una doble cartelera el domingo 8 de mayo; lo propio ocurrió con los Dodgers en su visita a Chicago Cubs, la cual se podrá jugar desde este sábado 7, también con dos partidos la misma jornada.

MLB 2022 sufre por complicaciones climáticas



Además, hubo otros cuatro partidos suspendidos por lluvia, donde destacan Baltimore Orioles vs. Kansas City Royals; Cleveland Guardians vs. Toronto Blue Jays; Philadelphia Phillies vs. New York Mets y Cincinnati Reds vs. Pittsburgh Pirates, siendo la primera vez que se aplazan tantos juegos desde el 15 de abril de 2018.

En esa ocasión, se cancelaron seis partidos producto de un temporal de nieve, aguanieve, viento y lluvia; igualando lo ocurrido el 12 de septiembre de 2008, cuando como consecuencia del huracán Ike, que impactó la costa del Golfo de México también hubo suspensiones de juegos en MLB.