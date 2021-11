La máxima autoridad de Grandes Ligas se refirió a la posibilidad de que desde el 1 de diciembre se produzca el lockout, tras no llegar a acuerdo con el Sindicato de Peloteros.

Más de dos semanas han transcurrido desde el término de la temporada 2021 de Major League Baseball (MLB), con la coronación de Atlanta Braves como campeón de la Serie Mundial, y todo parece indicar que el año calendario se cerrará con una polémica de grandes proporciones.

Resulta que el próximo miércoles 1 de diciembre finaliza oficialmente el contrato colectivo firmado entre las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores de Béisbol (MLBPA), y hasta el momento, pese a las negociaciones entre las partes, todavía no se llega a un nuevo acuerdo.

Esto implica que en caso de no concretarse un nuevo vínculo, a partir de la fecha antes señalada, los propietarios de equipos en MLB podrán bloquear a sus peloteros, en el llamado cierre patronal, prohibiendo la realización de todo tipo de transacciones, un escenario que no le agrada al Comisionado Rob Manfred.

¿Se viene el cierre patronal en MLB?



De hecho, en un encuentro con los medios de comunicación, la máxima autoridad de Grandes Ligas no quiso aventurarse a decir que el lockout se puede concretar, indicó que "no puedo creer que haya un solo fanático en el mundo que no entienda que un bloqueo de temporada baja que hace avanzar el proceso, es diferente a una disputa laboral que cuesta partidos".

En ese sentido, Manfred advirtió que MLB "está comprometida a seguir ofreciendo propuestas y sugerencias, en un esfuerzo por llegar a un acuerdo antes del 1 de diciembre", aunque advierte que "el tiempo se está convirtiendo en un problema".

Cabe señalar que mientras el Sindicato de Jugadores busca un aumento de los umbrales del impuesto de lujo, además de una elegibilidad para un arbitraje salarial más temprano, las Mayores quiere reducir los marcadores e implementar un sistema basado edad para ser candidato a negociar su sueldo mediante esa vía.