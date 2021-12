Ambas partes confirmaron que no habrá más conversaciones por el contrato colectivo de trabajo en lo que resta del presente año

Se cumplen exactamente dos semanas desde que los dueños de franquicias en la Major League Baseball (MLB) decretaron el paro laboral, que tiene paralizadas todas las actividades, a raíz de la no llegada a un acuerdo por el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (CBA).

Hasta el momento, tanto desde Grandes Ligas como desde la Asociación de Jugadores de Béisbol (MLBPA), no han sido capaces de acercar sus posturas, lo que ha provocado que las negociaciones estén paralizadas; de hecho, desde finales de noviembre que no se sientan a conversar.

Y lo concreto es que en lo que resta del 2021 no se sentarán a negociar, así lo dio a conocer el periodista Evan Drellich, del The Athletic, quien además indicó que el representante de los peloteros, Bruce Meyer, envió a los propietarios una contrapropuesta, la cual no fue respondida por MLB.

MLB cerrará 2021 en paro laboral



Pues bien, la publicación ha dado a conocer que existe una nueva fecha, puesta por ambas partes involucradas, para sentarse a conversar sobre el nuevo vínculo contractual, y esa será la primera semana de enero del 2022, toda vez que este jueves 16 de diciembre, sostendrán una reunión para abordar otros temas.

Así las cosas, el lockout en la MLB continuará firme por lo que resta del año, manteniéndose suspendidas todo tipo de actividades ejecutivas y deportivas, corriendo serio riesgo, en caso de no llegar a un acuerdo pronto, los Entrenamientos de Primavera. ¿Habrá acuerdo?