New York Mets y Atlanta Braves jugarán por la temporada regular de la MLB 2022. Entérate los detalles del duelo: horario, streaming, canal de TV y pronósticos para ver EN VIVO ONLINE.

New York Mets (16-7) recibirá a Atlanta Braves (10-13) este lunes 2 de mayo en el Citi Field para disputar un juego correspondiente a la temporada regular de la MLB 2022. Entérate todos los detalles del enfrentamiento: Pronóstico, fecha, horario, streaming y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

Esta serie se desarrollará durante la semana, tanto el martes 3 de mayo (15:10 hs ET y 18:40 hs ET) como el miércoles 4 de mayo (13:10 hs ET).

New York Mets vs Atlanta Braves: ¿Cómo llegan a este juego?

New York Mets: Última serie

VIERNES 29 DE ABRIL: New York Mets 3-0 Philadelphia Phillies

SÁBADO 30 DE ABRIL: New York Mets 1-4 Philadelphia Phillies

DOMINGO 1 DE MAYO: New York Mets 10-6 Philadelphia Phillies

Atlanta Braves: Última serie

VIERNES 29 DE ABRIL: Texas Rangers 3-6 Atlanta Braves

SÁBADO 30 DE ABRIL: Texas Rangers 3-1 Atlanta Braves

DOMINGO 1 DE MAYO: Texas Rangers 7-3 Atlanta Braves

+ La gran jugada de Francisco Lindor para New York Mets mientras lo entrevistaban en medio del encuentro ante Philadelphia Phillies.

New York Mets vs Atlanta Braves: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la MLB 2022?

Este juego entre New York Mets y Atlanta Braves se llevará a cabo este lunes 2 de mayo en el Citi Field desde las 19:10 hs (ET), 18:10 hs (CT), 17:10 hs (MT) y 16:10 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Lunes 2 de mayo del 2022.

Hora en Estados Unidos: 19:10 hs (ET), 18:10 hs (CT), 17:10 hs (MT) y 16:10 hs (PT).

Lugar: Citi Field.