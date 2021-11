New York Mets y su dueño arman polémica con Steven Matz y agente por firmar en St. Louis Cardinals para MLB 2022

En medio de la temporada baja en la Major League Baseball (MLB) y pensando en el 2022, los St. Louis Cardinals han asegurado la contratación del lanzador zurdo Steven Matz, de pasado en New York Mets, por los próximos cuatro años con un salario de $44 millones de dólares.

Luego de realizar la mejor zafra de su carrera en Grandes Ligas, jugando el 2021 por Toronto Blue Jays, donde culminó con un récord de 14 triunfos y siete derrotas, con una efectividad de 3.83 con 144 strikeouts en 150 2/3 entradas, el pitcher está pendiente de superar los exámenes médicos para firmar.

Sin embargo, hay alguien que no está de acuerdo con la llegada de Matz a los Cardinals, y son precisamente los Mets, equipo que lo firmó en el 2015 y donde jugó seis temporadas, cuyo propietario Steven Cohen apuntó al representante del lanzador, Rob Martin.

El enojo de los Mets contra Steven Matz



En su cuenta de Twitter, el empresario escribió sobre el arribo del jugador a Misuri que "no me siento contento esta mañana. Jamás había visto un comportamiento tan poco profesional de parte de un agente de un jugador. Supongo que las palabras y las promesas no importan".

Ahora, ¿porqué el enojo del dueño de los Mets? Según explicó el insider Jon Heyman, de la cadena MLB Network, la escuadra de Nueva York le había ofrecido a Matz un contrato similar al que firmó con los Cardinals, en duración y dinero, pero desde Queens apuntan a que Rob Martin convenció al lanzaador de irse a St. Louis.