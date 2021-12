El ex campocorto de ascendencia dominicana le hizo una recomendación a los Bombarderos del Bronx por si quieren acabar con la racha de 12 años sin títulos.

Ya son 12 años los que New York Yankees no puede llegar a una Serie Mundial y menos ganar el título de la Major League Baseball (MLB), por lo mismo, se buscan todas las fórmulas posibles para volver a la gloria, y una de sus leyendas como Álex Rodríguez les tiene una propuesta.

El ex campocorto de ascendencia dominicana, que jugara entre 2004 y 2016 con los Mulos, siendo parte del plantel que consiguió el último gran logro en su historia, aseguró que los directivos deben mirar hacia su archirrival, Boston Red Sox, para reforzarse.

No es la primera vez que esto ocurre, de hecho, cuando era jugador de los Yankees, en el 2008, según reconociera Robinson Canó, señaló públicamente que hasta que no firmaran un primer bate, no iban a ganar ninguna Serie Mundial. Tras estos dichos, firmaron a Johnny Damon y ganaron la MLB al año siguiente.

Los jugadores que quiere Alex Rodríguez para los Yankees



"Los Yankees tienen a Giancarlo Stanton, Aaron Judge y Joey Gallo. Todos jugadores similares. Lo que necesitan es a un Alex Verdugo, Kike Hernández y Christian Vázquez; es decir, un conjunto tipo Red Sox, diversificado de habilidades", afirmó A-ROD, agregando que "irónicamente, se gana la Serie Mundial con jugadores baratos".

Cabe recordar que durante su carrera en MLB, Rodríguez fue nominado en 14 ocasiones para el Juego de las Estrellas, además de ganar tres veces el MVP de la Liga Americana, dos Guantes de Oro, 10 Bates de Plata y ganador en cuatro ocasiones del Premio Hank Aaron.