New York Yankees enfrenta una de sus peores sequías en la historia de MLB: 12 años sin ganar la Serie Mundial

Pese a las multimillonarias contrataciones que ha realizado en los últimos tiempos los New York Yankees, las campañas en la Major League Baseball (MLB) no han estado acordes a su centenaria historia, a tal punto que hace 12 años que no son capaces de ganar la Serie Mundial de Béisbol.

La última vez que los Bombarderos del Bronx estuvieron en el Clásico de Octubre fue en la temporada 2009, comandados por Derek Jeter y Alex Rodríguez en el parque, más Joe Girardi como manager, cuando derrotaron en seis partidos a Philadelphia Phillies.

A partir de allí, se fueron retirando las leyendas que le dieron gloria a los Yankees, y pese a firmar jugadores de gran cartel, más la llegada de un nuevo estratega como Aaron Boone, han sido incapaces de meterse otra vez en una Serie Mundial, extendiendo su sequía de campeonatos a más de una década.

Yankees y una de las sequías más largas de su historia



Sin embargo, y ad portas de cumplir sus 120 años de trayectoria, han existido más períodos en donde no han podido coronarse campeones de las Grandes Ligas, en específico, hubo tres etapas de mayor cantidad de tiempo donde no conocieron de gloria.

En dos oportunidades, los Yankees estuvieron más de 15 años sin ganar la Serie Mundial. La primera, entre 1963 y 1977, que se cortó gracias a Reggie Mr. Octubre Jackson, donde llegaron a tres finales; y la segunda, entre 1979 y 1995, con 17 años de sequía.

Sin embargo, el período más extenso sin ganar un campeonato para los mulos fue en sus comienzos como franquicia, en 1903, donde llegaron a estar 20 años lejos de los títulos, hasta conseguir su primer trofeo, en 1923, luego de tres años llegando al Clásico de Octubre sin ganar.