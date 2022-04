Según los reportes, el jardinero podría superar en su sueldo a Giancarlo Stanton, mas no llegará a los niveles de los mejores pagados de la competición.

New York Yankees le hace oferta a Aaron Judge para extender contrato previo a Opening Day de MLB 2022

Restando seis días para que comience oficialmente la temporada 2022 en la Major League Baseball (MLB), todo parece indicar que los New York Yankees, después de intensas negociaciones, finalmente le extenderá su contrato al jardinero Aaron Judge.

De cara al Opening Day, desde la directiva comandada por el gerente general Brian Cashman adoptaron la postura de lograr el acuerdo como primera prioridad, y tal parece que la oferta realizada convencería al pelotero de 29 años, pero podría generar un quiebre en el plantel.

Es que según ha dado a conocer el insider Jon Heyman, de la cadena MLB Network, el sueldo que tendría en su nuevo contrato Judge, del cual se desconoce la duración del mismo, alcanzaría los $30 millones de dólares, y sobrepasaría a Giancarlo Stanton, para quedar como el segundo mejor pagado de los Yankees, sólo superado por el lanzador Gerrit Cole.

La oferta que Yankees le hace a Aaron Judge previo a Opening Day



Sin embargo, el propio reportero advierte que la duración del nuevo vínculo no sería superior a los seis años, algo que no le caería bien al Juez, puesto que en los Bombarderos del Bronx no estarían dispuestos a tener acuerdos multimillonarios en la nómina.

"Mi entendimiento es que los Yankees están dispuestos a pagarle a Judge $30 millones o más por temporada, pero los años van a ser la cuestión. Y mis fuentes me dicen que no quisieran ir en un rango como el contrato de Mike Trout o Mookie Betts", sentenció el periodista.