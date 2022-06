New York Yankees no para de romper marcas en MLB 2022: Récord de victorias desde 1947

No han sido pocas las ocasiones que hemos mencionado en Bolavip sobre la gran campaña que está realizando New York Yankees en la temporada 2022 de Major League Baseball (MLB), que no para de romper récords y que asoma como candidato para volver a una Serie Mundial que no llegan desde 2009.

Una de las claves que pueden explicar el buen desempeño de los mulos en la presente campaña ha sido el convertir al Yankee Stadium en una fortaleza, prueba de ello fue que sumaron su segundo triunfo seguido ante Tampa Bay Rays, por 4-3, llevándose la serie que finaliza este jueves.

La victoria de los Yankees se cimentó, una vez más, en la efectividad como abridor del cubano Néstor Cortés, quien logró cuatro ponches y una efectividad de 1.94, y en la ofensiva de Aaron Judge, quien conectó su 25° cuadrangular en MLB 2022, siendo el líder en este departamento.

Yankees no para de romper marcas en MLB 2022



Gracias a esta nueva alegria, los Bombarderos del Bronx sumaron su 13° victoria seguida como dueños de casa, rompiendo una marca de la temporada 1973, y siendo la segunda racha activa en la actual campaña, por detrás de los 14 triunfos al hilo de Atlanta Braves.

Por si fuera poco, los Yankees se convirtieron en el sexto equipo en la historia de MLB que llega a 47 triunfos en sus primeros 62 partidos de fase regular, desde 1947, igualando lo hecho en 1998 (47-15) y 1953 (46-16), uniéndose a franquicias como Seattle Mariners (2001), Los Angeles Dodgers (1955) y Detroit Tigers (1984).