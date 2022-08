Después de seis series perdidas de manera consecutiva, los Bombarderos del Bronx pasaron la escoba como local para barrer con New York Mets.

New York Yankees puso término a su mala racha en MLB 2022 gracias a cuadrangular de Aaron Judge

El mes de agosto no está siendo de los mejores para New York Yankees, que arrastraban una mala racha de seis series perdidas consecutivamente en la temporada 2022 de Major League Baseball (MLB), más un récord de 14 derrotas y apenas seis victorias. Todo eso cambió, y gracias a New York Mets.

En una nueva edición de la Subway Series, los mulos recibieron en su casa a los vecinos de Queens, con la necesidad de acallar las críticas y reclamos de los fanáticos, quienes con abucheos y pedidos del despido de su manager Aaron Boone, hacían un ambiente más bien espeso.

Sin embargo, todo parece indicar que los Yankees recobraron la memoria, y en su recinto barrieron a los Mets, ganándole ambos partidos por 4-2, el último de este martes, contando con la ayuda de su máxima figura en MLB 2022, como el jardinero Aaron Judge.

¡Se acabó la mala racha! Yankees barre con Mets gracias a Judge



La jugada clave del encuentro ocurrió en la parte baja de la cuarta entrada, con el marcador 0-0, y el Juez enfrentando al abridor Taijuan Walker, conectando un lanzamiento bajo, y mandando la bola hacia el jardín izquierdo para abrir el camino al triunfo.

Con esta victoria en el Bronx, los Yankees sumaron su tercera victoria seguida en lo que va de semana, llegando a una marca de 76 triunfos y 48 derrotas, manteniéndose firme como líder de la División Este de Liga Americana en MLB 2022. Y además, un respiro.