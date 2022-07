New York Yankees y Toronto Blue Jays se pelearán por inicialista de Pittsburgh Pirates

Pittsburgh Pirates tiene un par de piezas de intercambio interesantes que podrían interesar dentro del cada vez más escueto mercado previo a la fecha límite de cambios en la Major League Baseball (MLB), donde equipos con vistas en la Serie Mundial estarán buscando reforzar el plantel.

New York Mets ya se hizo con dos de sus jugadores, pero el tiempo sigue corriendo y ahora el apuntado para salir del equipo es el colombiano José Quintana, quien ha tenido una temporada muy buena con el equipo de la ciudad del acero.

Los pretendientes no tardaron en aparecer, y en una lucha cada vez más difícil por llegar al Clásico de Octubre, tanto New York Yankees como Toronto Blue Jays son equipos que podrían intentar un intercambio por Quintana, según una fuente le confió a MLB.com.

José Quintana brilla en su última salida y sube su valor

No muchas veces se encuentra a un veterano del nivel de Quintana, mucho menos en una comodidad tan grande como es un inicialista zurdo, los cuales no sobran en el mercado. El colombiano no permitió carreras y solo dio cuatro hits y dos bases por bolas en la derrota de su equipo ante Philadelphia Phillies.

En 19 juegos iniciados esta campaña, Quintana tiene un récord de 3-5 con una efectividad de 3.70, faenando a 85 peloteros. El ex Chicago White Sox podría llegar a servir para la parte baja de la rotación o la primera opción desde el bullpen para un contendiente.