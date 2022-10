A pesar de tener a Fernando Tatis Jr., San Diego Padres no había logrado lo que consiguió en la temporada MLB 2022. ¡Hace 16 años no se veía en las Grandes Ligas!

Ni con Tatis Jr. lo hicieron: El logro de San Diego Padres que no se veía hace 16 años en la MLB

En una temporada en la que no tuvieron ni un solo juego a la máxima estrella del equipo lograron algo que no pasaba hace 16 años en la MLB. San Diego Padres estará en la Postemporada 2022, ya que se aseguró uno de los tres comodines de la Liga Nacional. Lo hicieron sin Fernando Tatis Jr.

Cuando el 12 de agosto de 2022 se dio a conocer la noticia que Tatis Jr. era suspendido con 80 juegos por violar la política de la MLB contra sustancias para mejorar el rendimiento, pocos creían que los Padres podían clasificar a los Playoffs 2022. ¡Ya lo lograron!

Durante las tres temporadas que lleva Fernando Tatis Jr. en las Grandes Ligas con San Diego Padres, en el 2022 no jugó por estar suspendido, logró estar en Postemporada en una ocasión. En aquellos Playoffs MLB 2020, el pelotero dominicano y compañía cayeron 3-0 contra Los Angeles Dodgers.

Los Padres perdieron 1-2 contra Chicago White Sox el 2 de octubre de 2022, pero como Miami Marlins le ganó 4-3 a Milwaukee Brewers, se aseguraron uno de los dos comodines que estaban libres de la Liga Nacional. El equipo de San Diego empezará los MLB Playoffs 2022 a partir del viernes 7 de octubre de 2022 en la Ronda de Comodines.

Ni con Tatis Jr. lo hicieron: El logro de Padres que no se veía hace 16 años en la MLB

Según informó Bob Nightengale, del portal USA Today Sports (Deportes de Hoy), San Diego Padres clasificó a la Postemporada de la MLB por primera vez en una temporada completa desde el 2006. De esta manera y tras lograr algo que no se daba hace 16 años en la historia del equipo, la franquicia que no tendrá a Fernando Tatis Jr. jugará los tres juegos de la Ronda de Comodines (octubre 7, 8 y 9) como visitante contra New York Mets o Atlanta Braves si terminan como el segundo comodín de la Liga Nacional. En el caso que se queden con el tercer y último comodín, Juan Soto y compañía jugarían contra St. Louis Cardinals.