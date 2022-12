Las decisiones de la vida. La temporada MLB 2022 quedará grabada en la historia por ser aquella campaña en la que Aaron Judge rompió el récord de más jonrones (62) durante un año en todos los tiempos de la Liga Americana. La pelota histórica de aquel cuadrangular del ‘Juez’ ya se vendió y se conoció el precio oficial.

Corey Youmans fue el fanático de Texas Rangers que atrapó la pelota del jonrón 62 de Judge en la MLB 2022. Una vez hizo la atrapada empezó la danza de millones y tras decidir no devolvérsela a la estrella de New York Yankees, el aficionado de las Grandes Ligas perdió más de lo que pudo ganar.

La primera oferta que recibió Youmans por la bola del jonrón 62 de Aaron Judge fue de $2 millones de dólares por parte de la de casa de subastas Memory Lane Inc. Corey dijo no y llegó un nuevo ofrecimiento que ni el mismo jugador de los Yankees estaba convencido de pagar.

“Oh, no. Todavía no he firmado mi contrato de agente libre, así que creo que está un poco fuera de mi rango de precios en este momento”, respondió Aaron Judge el 20 de noviembre de 2022 según Bryan Hoch, de MLB.com, cuando le preguntaron si estaba dispuesto a pagar US$3 millones por la pelota del jonrón con el que rompió el récord como el máximo anotador de cuadrangulares en una temporada de la Liga Americana.

Oficial: Los millones que perdió el fan que tenía la bola del jonrón 62 de Judge en MLB 2022

Luego de rechazar una oferta de $3 millones de dólares, Corey Youmans puso a la venta la pelota del jonrón 62 de Aaron Judge en la MLB 2022 por medio de la casa de subastas Goldin y tras seis ofertas, el precio final fue de US$1.5 millones incluyendo la prima del comprador. En consiguiente, el fanático que tenía la bola histórica perdió $1.5 millones de doláres al no aceptar los US$3 millones que le ofrecieron según inofrmó su mismo abogado Dave Baron.