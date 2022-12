Justin Verlander y Max Scherzer contarán con otro brazo de respaldo que llegará directamente al bullpen de New York Mets a partir de la MLB 2023.

Respaldo para Verlander y Scherzer: El nuevo lanzador que firmó New York Mets

Justin Verlander ha sido uno de las firmas sensación de la Agencia Libre actual en Major League Baseball (MLB) con miras hacia la temporada 2023, siendoNew York Metsel equipo afortunado en convencer al veterano lanzador de unirse a ellos.

Antes de concretar el pacto con Verlander, los neoyorquinos habían perdido a Jacob deGrom, quie decidió continuar su carrera en Texas Rangers, por ello, lo que inició como pérdida dolorosa terminó como compensación de alto calibre para los Mets.

Ahora, el doble ganador de la Serie Mundial y triple Cy Young formará una dupla de lujo junto a Max Scherzer, al igual que un trío de alto impacto con Carlos Carrasco. Sin embargo, los tres necesitan respaldo durante sus actuaciones.

Nuevo refuerzo para Verlander, Scherzer y Mets

Contar con Verlander y Scherzer es de gran importancia, pero no siempre podrán lanzar 7 u 8 entradas. Por ello, contar con un cuerpo de relevistas a la altura de las aspiraciones de New York Mets será clave para avanzar en la Postemporada con miras a la Serie Mundial.

En ese sentido, los 'Metropolitanos' entienden ese concepto y por ello han optado por contratar a David Robertson por 1 año y $10 millones de dólares, sumando otra pieza más a su staff de lanzadores.