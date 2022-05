El tan esperado regreso de Ronald Acuña Jr. a la Major League Baseball (MLB) finalmente ocurrió. Fue en el American Family Field, en Wisconsin, donde colaboró con los Atlanta Braves para conseguir la victoria en casa de Milwaukee Brewers por 3-0, en jornada de martes.

Luego de cinco días de ausencia, por una molestia en la ingle izquierda, el jardinero venezolano fue confirmado como titular por el manager Brian Snitker, y si bien no aportó con cuadrangulares, en sus tres turnos al bat registró una carrera, conectó un imparable y cobró dos bases por bolas.

Pero más allá de los números, Acuña Jr. ayudó a dar cuenta de la primera carrera del juego y luego usó sus ahora sanas piernas para alimentar la octava entrada de dos carreras para el triunfo de Braves en MLB 2022, sin mostrar ningún efecto persistente del dolor que lo marginó la semana anterior.

Así fue el regreso de Ronald Acuña Jr. a MLB 2022



Sin embargo, existe preocupación en la franquicia de Georgia por el estado físico del sudamericano, a raíz de las lesiones sufridas en los últimos tiempos, de hecho, Snitker manifestó tras el juego en Milwaukee que si bien "simplemente está corriendo muy bien", reconoció que "probablemente a medida que envejece y madura, tendrá que reducir la explosividad".

Por su parte, Acuña Jr. señaló que "realmente me siento bien y me siento saludable", y respondió a los comentarios del manager de Braves, indicando que "así es como yo juego béisbol, se trata solo de jugar mi juego y ser abierto y expresivo sobre cómo me siento".