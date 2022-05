La jornada de este viernes en la Major League Baseball (MLB) tuvo un partido que llamó la atención de todos, y no precisamente por el juego, ya que el lance entre Cincinnati Reds y San Francisco Giants tuvo acciones desde la previa al grito de Play Ball!

Todo arrancó horas antes del lance, cuando el mnanager de la franquicia de California, Gabe Kapler, anunciaba públicamente que a partir de ese día no iba a participar más en la ceremonia de entonación del himno nacional de Estados Unidos, a modo de protesta contra las autoridades del país, tras la tragedia ocurrida en Uvalde, Texas.

"No pienso salir para el himno en adelante, sino hasta que me sienta mejor por la dirección de nuestro país; no espero necesariamente que esto sea decisivo para algo. Simplemente creo lo suficiente en que es necesario dar este paso", manifestó el estratega de Giants.

Los incidentes que marcaron el juego Reds vs. Giants



Por si fuera poco, el portal The Athletic informó que el jardinero izquierdo de Cincinnati, Tommy Pham abofeteó en vestidores a su par de San Francisco, Joc Pederson, a raíz de "un desacuerdo en la liga de fútbol americano de fantasía", hecho que debió ser controlado por los compañeros de sus equipos.

Mientras la MLB confirmó que ha abierto una investigación al respecto, que podría derivar en sanciones para ambos jugadores, el bateador de los Giants aseguró que fue una "situación desafortunada", y agregó que "de alguna manera surgió de una liga de fútbol de fantasía en la que ambos estuvimos el año pasado; y eso fue básicamente todo, no hay mucho más que eso".