La temporada MLB 2022 no pudo terminar de mejor manera para Houston Astros. Luego de ganar el título en la Serie Mundial, aquel campeonato que para muchos limpio la imagen del equipo tras el escándalo del robo de señas en 2017, Justin Verlander ganó el premio Cy Young de la Liga Americana. ¡Hubo un mensaje para José Altuve y compañía!

“Pienso casi todos los días en hasta cuándo voy a lanzar y por eso trabajo tan duro”, afirmó Verlander en la transmisión de MLB Network. En los planes del pitcher estrella de los Astros 2022 no está el retiro y ahora como agente libre empieza a contemplar la mejor opción para su futuro a los 39 años.

Según Brian McTaggart, de MLB.com, Justin Verlander estaría pidiendo un contrato por tres años y $130 millones de dólares. Las negociaciones con Houston Astros no han avanzado de acuerdo a la confesión del mismo pitcher estelar, así que… ¿Llegó el momento de la despedida?

El 31 de agosto de 2017 se dio el intercambio en el que Justin Verlander iba a Houston Astros a cambio que Detroit Tigers recibiera a Franklin Pérez, Daz Cameron y Jake Rogers. El pitcher dudó en aceptar el cambio, pero mirando en retrospectiva, nunca se imaginó que fuera a tener un recorrido por el campeón de la Serie Mundial 2022 con dos títulos en el ‘Clásico de Otoño’, dos premios Cy Young y una distinción al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

En la trasmisión oficial de MLB Network en la que le dieron el premio Cy Young de la Liga Americana 2022, a Justin Verlander le preguntaron por el significado de Houston Astros en su carrera y la respuesta terminó siendo un emotivo mensaje para José Altuve y compañía. ¿De despedida?

“Ha sido un recorrido increíble. Retroceder y pensar en la decisión que teníamos que tomar con mi esposa en 2017 sobre si aceptaríamos o no el intercambio. Obviamente si me hubieses dicho qué iba a pasar no hubiera sido difícil, pero en su momento fue una decisión difícil porque cambiamos nuestras vidas. Venir a Houston y tanto el éxito del equipo como el mío se ha sentido maravilloso. Sentir que puedes contribuir a que esta organización sea una dinastía desde probablemente 2015 o 2016. Solo ser parte de eso es un sentimiento increíble (…) Tener dos campeonatos, dos premios Cy Young. Si pudiera tener una hoja en blanco para escribirla no hubiera podido tener una mejor historia”, dijo Justin Verlander en MLB Network.