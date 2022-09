Durante el juego Los Angeles Dodgers vs. San Diego Padres, Dave Roberts ratificó la inesperada decisión que tomó sobre Julio Urías y Clayton Kershaw en la MLB 2022.

Como toda una relación ente dirigente y pelotero hay altas y bajas cuando se trata de reflejar la confianza que se tienen, pero quizás este es el punto de menos tensión entre Julio Urías y Dave Roberts. El manager de Los Angeles Dodgers tomó una decisión sobre el pitcher mexicano y Clayton Kershaw en la MLB 2022 que denota la confianza que se ganó el lanzador latino.

Urías venía de una salida en la que se fue sin decisión tras cinco entradas y un cuarto en la victoria de los Dodgers contra Arizona Diamondbacks del 22 de septiembre de 2022. Hasta ahí, todo normal, pero resulta que Roberts decidió sacar al pitcher mexicano con un out y un corredor en posición de anotar en la sexta entrada.

Siguiente salida de Julio Urías y la situación fue otra. En el juego Los Angeles Dodgers vs. San Diego Padres, del 28 de septiembre de 2022, transcurría la sexta entrada y con un out y hombres en primera y tercera base, Dave Roberts no sacó al pitcher nacido en México. ¿El resultado? El lanzador zurdo provocó dos elevados y el inning terminó en cero.

Con la decisión que el manager de Dodgers tomó con Urías en la victoria de Dodgers uno a cero contra Padres ratificó el voto de confianza que le dio para el penúltimo juego de la temporada MLB 2022. Incluso, Roberts puso a Julio por delante de Clayton Kershaw, aunque no aseguró que este vaya a ser el orden de la rotación de abridores en la Postemporada.

La inesperada decisión del manager de Dodgers sobre Urías y Kershaw

Según informó Jack Harris, del portal Los Angeles Times, Dave Roberts tomó la decisión que Julio Urías y Clayton Kershaw sean los abridores de los dos últimos juegos de la temporada MLB 2022 a disputarse el martes y miércoles 4 y 5 de octubre vs. Colorado Rockies a las 22:10 ET y 16:20 ET, respectivamente.

En esta ocasión, el pitcher mexicano lanzará primero que la estrella de Los Angeles Dodgers, pero el manager del equipo también sostuvo que aún no decide si este será el orden para el Juego 1 y 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional que jugarán contra un rival que sale de la Ronda de Comodines de los MLB Playoffs 2022.