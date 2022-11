Aaron Judge ha dedicado unas palabras de agradecimiento a New York Yankees y sus aficionados luego de ser elegido como MVP de la Liga Americana.

¿Se queda?: El tributo de Aaron Judge a fanáticos de New York Yankees tras ganar el MVP

Aaron Judgese quedó con los máximos honores de la Liga Americana tras ser nombrado como MVP. Su temporada dio mucho de qué hablar con New York Yankees, sobre todo por la cantidad de cuadrangulares que despachó a lo largo y ancho de las Grandes Ligas.

'El Juez' registró sobre los diamantes norteamericanos una producción de .311 de average, 62 batazos de vuelta completa, 177 hits, 28 dobles, 131 carreras impulsadas, 111 boletos y 1.111 de OPS en 570 turnos al bate.

Sin duda alguna, ha sido una gran temporada por parte de Judge, quien no se olvidó de los aficionados de los Mulos del Bronx durante un sentido agradecimiento que publicó en su cuenta oficial de Instagram, a pesar de que todavía no define su futuro en MLB.

Las palabras de Aaron Judge hacia New York Yankees

“¡Qué semana tan loca ha sido! Este es un honor notable que no hubiera sido posible sin mi familia y amigos que me impulsaron día tras día. ¡Dios me ha bendecido con tantos grandes compañeros de equipo y oportunidades a lo largo de los años que nunca daré por sentado! Gracias a los fanáticos y a la ciudad de Nueva York, ha sido un privilegio ganar este premio con las tela a rayas”, aseguró Aaron Judge.

Si para 'El Juez' resulta un placer vestir la camiseta de los Yankees, no sería problema alguno regresar de cara a la zafra 2023 de Grandes Ligas. Sin embargo, aún no define su futuro sobre los diamantes norteamericanos, por ello, dichas palabras podrían sonar como agradecimiento, gratitud o despedida.