Luego de la serie Los Angeles Dodgers vs. New York Mets, Mookie Betts elogió a un pitcher estrella de la MLB que podría ser compañero de Julio Urías.

Cuando David Price estuvo disponible llegó a Los Angeles Dodgers. Cuando Trevor Bauer estuvo disponible llegó a Los Angeles Dodgers. ¿Se repetirá la historia con este pitcher estrella? Mookie Betts ya le dio la bendición y tras la temporada MLB 2022 se convertiría en agente libre.

¿Será compañero de Julio Urías? Los Dodgers han demostrado en la historia de la MLB que no tienen problema en meterse la mano al bolsillo y sacar unos buenos millones. Y más si se trata de firmar a un pitcher que no seguiría en New York Mets y que ganó dos veces el premio Cy Young.

Según publicó Jon Heyman, periodista de MLB Network, hay que disfrutar las actuaciones de uno de los pitchers estrellas de los Mets, que lanzó siete entradas con 9 ponches y una carrera permitida en la victoria 2-1 contra Los Angeles Dodgers del 31 de agosto, ya que no hay garantía que siga en el equipo de New York una vez finalice la MLB 2022.

El contrato de Jacob deGrom con New York Mets tiene la opción de no continuarse tras la temporada 2022 y de acuerdo a la información publicada por Heyman en el portal The New York Post, el pitcher, de 34 años, tendría decidido ejercer está posibilidad y llegar a la agencia libre. “Sabemos con certeza que se dirige a continuación”, sostuvo el periodista de la MLB sobre el futuro del lanzador derecho.

El pitcher estrella que podría llegar a Dodgers tras elogio de Mookie Betts

En el escenario que Jacob deGrom esté disponible, uno de los equipos que representaría una gran tentación sería Los Angeles Dodgers y más si una de sus estrellas como Mookie Betts ya le dio la bendición como uno de los pitchers más difíciles a los que enfrentó. “Prácticamente el mejor, quizás el mejor lanzador”, sostuvo el compañero de Julio Urías.