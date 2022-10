Aaron Judge y New York Yankees quieren ganar la Serie Mundial 2022, pero, ¿realmente podrán hacerlo? Analizamos el panorama de los Mulos del Bronx de cara a los MLB Playoffs

Serie Mundial 2022: ¿Será el año de Aaron Judge y New York Yankees?

New York Yankees confirmó su presencia en la fiesta de los MLB Playoffs con miras a la Serie Mundial 2022, por ello, los aficionados del equipo se preguntan si realmente, este será el año para reencontrarse con la gloria absoluta de octubre.

El Clásico de Otoño se ha hecho esquivo para los Mulos del Bronx. Para encontrar el último campeonato de la organización hay que remontarse hasta 2009 cuando vencieron a Philadelphia Phillies.

Con Aaron Judge se respira aire de favoritismo, además, caras nueva como Oswaldo Cabrera se juntaron con los peloteros de jerarquía para crear una gran química de juego de tiene a los neoyorquinos en una buena posición de cara a la postemporada.

Serie Mundial 2022: ¿Podrá New York Yankees conseguirla?

Sin duda alguna, New York Yankees siempre será favorito. Sin embargo, durante las últimas temporadas la institución ha sufrido el "síndrome de la presión", perdiendo el control absoluto de su destino en la Serie Divisional o de Campeonato de la Liga Americana, diciendo adiós al sueño del anillo 28.

Ahora, la MLB 2022 vuelve a tener a Houston Astros como el más sólido de la Liga Americana. Todo parece indicar que ese será su gran rival en la Serie de Campeonato, de poder llegar allí, y si logran avanzar a la Serie Mundial 2022 la batalla será más díficil.

Los Angeles Dodgers parece indetenible, pero además de ellos, otras novenas como Atlanta Braves tienen hambre de gloria y roster para concretarla. También, New York Mets podría dar un golpe sobre la mesa en Playoffs, y por qué no, una versión mejorada y poderosa de San Diego Padres. Aunque, para llegar allí, Yankees tendrá que superar la Serie Divisional donde su rival no será fácil