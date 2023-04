Shohei Ohtani ha hecho hitoria nuevamente en la MLB, aunque en esta oportunidad se debe a causas que de seguro no quisiera tener en su registro personal.

Shohei Ohtani registra récord histórico que de seguro no quisiera tener

Hablar de grandes jugadores de la Major League Baseball (MLB) es incluir a Shohei Ohtani en la conversación, no solo de la actualidad sino de la historia. Justamente, conversando sobre historia, ha entrado recientemente en los libros de récords, aunque, seguramente con éste en particular no qusiera estar allí.

Como lanzador, la figura de Los Angeles Angels cuenta con recta que alcanza las 100 millas por hora y una curva devastadora. Ha acumulado gran cantidad de ponches, sin dejar de lado la capacidad de batear que posee en su ADN.

Shohei Ohtani acaba con cualquier lanzador que se coloca sobre la lomita. Quizá, pensar como lo haría un serpentinero le da un extra para ser tan preciso y efecto al momento de colocarse sobre la caja de bateo.

De esta manera, demuestra que es posible que los jugadores se desempeñen bien en ambos roles. Tradicionalmente, los peloteros han tenido que elegir entre ser un lanzador o un bateador. Sin embargo, Ohtani es la prueba de la perfección en la MLB

Un récord no deseado

Más allá de todo su talento, el cual ha alcanzando múltiples récords, Ohtani cuenta con uno que de seguro no quiere tener, pues se ha hecho historia en la MLB tras convertirse en el primer jugador en violar el reloj de lanzamiento, tanto como bateador como lanzador.

Sin embargo, será cuestión de tiempo y unos cuantos partidos para acostumbrarse a la nueva modalidad implantada en la MLB a partir de la presente temporada, la cual ha cobrado como víctimas a varias figuras de alto calibre, entre ellas el nipón.