Si hay jugador que marcó la temporada 2021 de la Major League Baseball (MLB), ese fue el japonés Shohei Ohtani, quien realizando las labores de lanzador y bateador designado fue "la sensación" de un certamen donde Los Angeles Angels no estuvo ni cerca de llegar a Postemporada.

En la pasada zafra, el asiático logró un récord de nueve triunfos y dos derrotas en la lomita, donde registró 3.18 de efectividad, 130.1 entradas lanzadas, 98 inatrapables permitidos, 46 carreras limpias y 15 batazos de vuelta completa en 23 aperturas; mientras que a la hora de batear, tuvo un promedio de .257, con 46 cuadrangulares y 100 carreras impulsadas, un POS de .965, 96 boletos, 138 hits, 26 dobles y 8 triples.

Por ese motivo, y con las comparaciones que le realizaron con la leyenda Babe Ruth, es que Ohtani ha sido señalado por los expertos como "la nueva cara del béisbol", un elogio le agrada, según reconoció en diálogo con la revista GQ, donde será portada de su próxima edición.

El aviso de Shohei Ohtani a sus rivales en MLB



Consultado por si siente una presión extra por ser hoy el máximo representante de este deporte, el nipón aseguró que "más que presión, es algo que me gusta escuchar. Para eso vine, para ser el mejor jugador posible", para luego lanzar una advertencia a todas las Grandes Ligas.

"Me resulta muy agradable que digan ‘la imagen del béisbol’ y me estimula, porque 2021 ha sido mi primer año realmente bueno. Y es sólo un año, así que me siento más motivado para seguir avanzando y para disfrutar de más años como éste", complementó Ohtani.