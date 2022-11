Tan solo pasaron un par de días desde el título de Houston Astros en la Serie Mundial 2022 y ya se empezó hablar de lo que será la temporada MLB 2023. Todo pinta bien para José Altuve, Framber Valdez, Jeremy Peña y compañía, ya que el equipo tiene más de US$50 millones para reforzarse.

Según la página oficial de los Astros, Aledmys Díaz, Yuli Gurriel, Christian Vásquez, Rafael Monteros, Jason Mastro y Michael Brantley eligieron convertirse en agente libres. En el caso de Justin Verlander hay una opción jugador por US$25 millones para continuar una temporada más con el equipo de Houston.

Will Smith, opción del equipo, y Trey Mancini, opción jugador y del equipo, también hacen parte de los jugadores que podrían no volver a Houston Astros. Sin embargo, el equipo liderado por Jeremy Peña en la Serie Mundial 2022 tiene dinero de sobra para traer algunos pesos pesados del equipo campeón que ahora son agentes libres.

De acuerdo el portal Fangraphs, la nómina estimada de los Astros para la temporada MLB 2023 es de US$166.170.477 millones. Esta cifra tiene en cuenta los posibles salarios por arbitraje, pero no incluye las opciones que tienen Justin Verlander, Will Smith y Trey Mancini. Sin embargo, con ese valor inicial, el equipo de Houston no alcanzaría el primer umbral de impuestos de lujo que está en $233 millones de dólares.

El dinero que Houston Astros tiene para reforzar el equipo en la MLB 2023

Según Michael Schwab, del boletín de noticias ‘The Juice Box Journal’ (El Diario de la Caja de Jugo), Houston Astros tiene unos $63 millones de dólares para gastar en refuerzos durante la temporada baja MLB 2023 y este dinero sería más que suficiente para traer de regreso a figuras de la talla de Justin Verlander y Yuli Gurriel. Todo pinta más que bien para que José Altuve y compañía regresen a la Serie Mundial y, por qué no, repetir campeonato.