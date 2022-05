Según el insider Jon Heyman, aseguró que no existe equipo alguno en las Grandes Ligas que quiera hacerse de los servicios del lanzador en caso de que la apelación sea favorable o se cumpla el castigo.

Trevor Bauer recibiría 'veto no oficial' de MLB tras castigo por violencia doméstica

En uno de los castigos más fuertes en la historia de la Major League Baseball (MLB), el lanzador Trevor Bauer fue suspendido por 324 partidos, es decir, dos temporadas completas, por violar la política de la competición sobre violencia doméstica y agresión sexual.

A pesar de que el jugador demandó al portal The Athletic por "difamación", y a la mujer que lo denunció en la Justicia por "interferencia ilícita", y por más que la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles decidió no presentar cargos penales en su contra, fue sancionado.

Pero más allá de los dos años que no podrá jugar, o el no recibir su salario de casi $70 millones de dólares, la realidad es que en el ambiente de la MLB, parece haberse dictado una sentencia definitiva contra Bauer, algo que fue revelado por el insider Jon Heyman, en su columna para el New York Post.

Trevor Bauer "persona non grata" en la MLB



En la publicación, el reportero aseguró que el pitcher, que tenía contrato con Los Angeles Dodgers hasta finales de la temporada 2023, se ha convertido "en una especie de persona non grata", y no sólo por los hechos que se le acusan, sino que además, por tener "una personalidad difícil en el clubhouse", dejándolo sin opciones de volver a jugar en las Mayores.

"Incluso si Bauer llega a prevalecer legalmente, ¿realmente alguien lo quiere? Sé que hay equipos desesperados y él no es criminal ante los ojos de la ley; pero aún así, es díficil ver a alguien dándole una oportunidad a un personaje tan despreciable como Bauer. En menos de medio año en Dodgers, logró alienar a varios jugadores clave", afirmó Heyman en su columna.