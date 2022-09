Se cumplen 29 años desde que un histórico serpentinero de New York Yankees lanzó un juego sin hits ni carreras, a pesar de faltarle una de sus manos.

A 29 años de increíble hito para Yankees: ¡Pitcher lanzó no hit no run sin una mano!

La historia de Jim Abbott es la muestra perfecta de que se puede trabajar arduamente para lograr los objetivos trazados, a pesar de las limitaciones físicas que se pueda tener. Quien piense lo contrario recuerde a este serpentinero, pues lanzó no hit no run en la Major League Baseball (MLB) sin una mano.

Abbot nació con una malformación congénita que lo dejó sin una mano. Su brazo derecho no cuenta con parte del cuerpo, pero a pesar de ello brilló en el mejor beisbol del mundo con la camiseta de New York Yankees.

En la secundaria no solamente destacaba en beisbol, también lo hacía en fútbol americano y baloncesto, pero finalmente decidió que el deporte del guante y el bate sería su camino. El tiempo le dio la razón para lanzar un juego sin hits ni carreras.

La grandeza de Jim Abbott

Justamente, el 4 de septiembre pero de 1993, Jim Abbot lanzó no hit no run para New York Yankees, ganándose la admiración de todos los presentes en el Yankee Stadium, incluso de los rivales dominados por él.

Abbott terminó por retirarse en 1999 tras una carrera brillante donde jugó para los Mulos del Bronx, Los Angeles Angels, Milwaukee Brewers y Chicago White Sox. Logró más de 80 victorias, pero su verdadero triunfo fue luchar ante la adversidad para ser un gran lanzador.