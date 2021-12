CONFIRMADO: New York Mets contrata a Buck Showalter como su nuevo manager

New York Mets tiene una plantilla competitiva, al menos lo suficiente para hacerle frente a una división que, la temporada pasada, no tuvo un favorito claro. Pero ir ante franquicias como Atlanta Braves o Los Angeles Dodgers, necesitaban un manager. Y ya tienen uno.

Steve Cohen, propietario de la organización, confirmó la contratación de Buck Showalter como el nuevo mandamás del conjunto de la Gran Manzana. Será el primer trabajo del ex Baltimore Orioles en un banquillo desde que dejo la franquicia de Maryland en 2019.

Showalter se convierte en el segundo manager con más años de experiencia en conseguir el trabajo con los Mets, quienes buscarán volver a la postemporada tras varios años de sequía bajo el mando de alguien que conoce muy bien los playoffs de la Major League Baseball (MLB).

¿Quién es Buck Showalter?

No será la primera vez de Showalter en New York, ya que los New York Yankees también confiaron en él entre 1992 y 1995 para ser su manager, siendo parte fúndante de lo que luego fue una dinastía para la franquicia del Bronx.

De 65 años de edad, Showalter tiene un récord de 1.551 partidos ganados y 1517 perdidos, con una buena experiencia en la postemporada a pesar de nunca haber sido campeón de liga. También ha pasado tiempo en distintas posiciones de coacheo, front office y un corto tramo como analista de televisión.