Un ex compañero del lanzador mexicano y parte del cuerpo de abridores decidió marcharse a otro equipo, dejando en duda si culpaba o no a la organización por su repentina salida.

Ex compañero de Julio Urías aclara si culpó o no a Dodgers por su lesión y salida del equipo

Los Angeles Dodgers cuenta con varias bajas significativas de cara a la temporada 2022 de la Major League Baseball (MLB), sobre todo en el cuerpo de lanzadores, el cual parece haber quedado vulnerable para Julio Urías y compañía.

Justamente, el mexicano ha quedado como as de la rotación tras la salida de Clayton Kershaw y Max Scherzer. De hecho, se especulaba que éste último podría señalar a la organización californiana por su salida con destino hacia New York Mets.

En el sexto y decisivo Juego 6 de la Serie de Campeonato ante Atlanta Braves, el serpentinero de 37 años se negó a lanzar a consecuencia de no estar en condiciones para hacerlo. “No se trataba de una situación contractual. Es literalmente la salud de mi brazo. Cuando no puedes lanzar, no puedes lanzar", afirmó Scherzer según apunta Los Angeles Times.

La hora de la verdad para Max Scherzer

"No culpo a los Dodgers. Tal vez no me expuse lo suficientemente claro en lo que realmente estaba hablando", sentenció el lanzador con respecto a su situación, la cual se malinterpretó tras la negativa a lanzar en ese compromiso importante.

"Si lanzo en ese juego, exploto y podría estar fuera por un año y poner en peligro mi carrera... Necesitaba tiempo. Y no tienes tiempo en los playoffs, por lo que todos los días importaban en ese momento". finalizó.