Hace algunos días se conoció que Fernando Tatís Jr. sufrió un accidente mientras conducía una motocicleta en República Dominicana. La estrella de San Diego Padres y Major League Baseball (MLB) asustó a más de uno.

Afortunadamente, desde el mismo momento en que se difundió la noticia se afirmó que el dominicano estaba totalmente fuera de peligro, pues se trató de un accidente menor, aunque, su organización en Estados Unidos ha estado muy al pendiente.

Justamente, el padre de Tatís Jr. reveló la gravedad de las heridas sufridas por su hijo, según reveló ESPN con información de The Associated Press (AP). “Él está bien, en perfectas condiciones, no ha tenido que ir a ninguna parte y está aquí en el país (República Dominicana)..." Además, confirmó que no se trató de un accidente en motocicleta, sino que se cayó estando de pie.

El estado de Fernando Tatís Jr.

El padre del pelotero de San Diego Padres afirmó que solo se trata de una caída 'tonta' que raspó sus manos y rodillas. El infortunado suceso pasó en su provincia natal (San Pedro de Macorís) y todo ha quedado allí, en solo una anécdota.

Tras un 2021 cargado de éxito a nivel personal, Tatís Jr. espera llevar a su equipo a los MLB Playoffs. En la pasada campaña promedió .282 de average, empujó 97 rayitas y conectó 42 cuadrangulares. Además, quedó tercero en la votación del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.