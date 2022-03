No es Carlos Correa: Braves concretó una firma codiciada en la Agencia Libre MLB 2022

La Agencia Libre de la Major League Baseball (MLB) comenzó a moverse con todo luego del lockout que sufrió el mejor beisbol del mundo a consecuencia del desacuerdo entre la Asociación de Jugadores y el la Oficina del Comisionado.

Sin embargo, eso ya forma parte del pasado. Oficialmente habrá beisbol en 2022, y con ello, los equipos comienzan a prepararse de cara a la venidera campaña en búsqueda de la gloria pautada para octubre y llamada Serie Mundial.

La reactivación de la acción en Las Mayores ha generado una ola de movimientos, pues organizaciones y jugadores buscan los mejores tratos posibles para sus respectivos beneficios. Justamente, uno de los peloteros más codiciados ya salió de ese problema.

Agencia Libre, con todo

No, no es Carlos Correa. Sin embargo, dicho jugador no es el único que estaba en la mesa de conversación como uno de los mejores. Matt Olson también formaba parte de esa lista, y recientemente, se conoció su futuro en la Gran Carpa.

Así lo dio a conocer Jeff Passan por medio de su cuenta de Twitter, afirmando que Atlanta Braves, los actuales campeones de Las Mayores, llegó a un acuerdo con Oakland Athletics para hacerse con los servicios del codiciado primera base.