No cabe duda alguna de que Shohei Ohtani es una de las piezas más deseadas en la Major League Baseball (MLB). Actualmente defiende los colores de Los Angeles Angels, aunque más adelante podría abrirle la puerta a otro equipo.

El nipón no es uno de los más buscados, solamente porque pueda lanzar, batear y cubrir posiciones. El detalle radica en que absolutamente todo lo que hace lo ejecuta de forma sobresaliente.

Si toca pararse a un costado del plato, desaparece la pelota. Cuando llega el turno de subirse a la lomita entrega actuaciones a la altura de un lanzador abridor de Grandes Ligas, y ni hablar de su defensa posicional.

El futuro de Shohei Ohtani

Jon Morosi, de MLB, ha mencionado la posibilidad de que Chicago Cubs sea el próximo destino de Shohei Ohtani en Las Mayores. De hecho, para ello no tendría que pasar mucho tiempo.

"No me sorprendería si Shoheir Ohtani fuese intercambiado a Chicago Cubs en esta temporada baja", aseguró Morosi luego de su reciente aparición en The Parkins & Spiegel Show.