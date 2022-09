Aaron Judge tuvo un gran gesto con una fanático de New York Yankees que cambió su día por completo y generó un lindo recuerdo.

Aaron Judge figura como una de las estrellas más atractivas de la Major League Baseball (MLB). Su calidad de juego no se discute, ni hablar de la gran temporada 2022 que está encabezando rumbo a los Playoffs.

Su futuro aún no se define, pero eso no parece afectar en lo absoluto al toletero de New York Yankees, quien reparte cuadrangulares a diestra y siniestra, sea cual sea el equipo, sea cual sea el lanzador situado en la lomita.

Los Mulos del Bronx van camino a otra postemporada, donde finalmente esperan avanzar paso a paso para cortar la sequía de títulos que los ha dejado con 27 anillos, siendo el último obtenido en la campaña 2009 de Grandes Ligas.

El gran gesto de Aaron Judge con un fan

Después de sacudir un batazo de cuatro esquinas, Aaron Judge se acercó al dugout para celebrar con sus compañeros y dirigentes de equipo. Allí, cambió por completo el día de una fanática neoyorquina.

Ingresando a la cueva de los Yankees, Judge se percató de que una aficionada extendió su mano mientras lo grababa. 'El Juez' estrechó su mano junto a la de ella, generando una sonrisa que desencadenó una emoción increíble.