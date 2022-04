Atlanta United enfrentará a Chattanooga FC en un encuentro correspondiente a la Tercera Ronda de la US Open Cup 2022. Conoce los detalles del partido: pronósticos, fecha, hora, streaming y canal de TV.

Atlanta United vs Chattanooga FC ONLINE por la US Open Cup 2022: Fecha, horario, streaming, canal de TV y pronósticos

US Open Cup 2022

Atlanta United enfrentará a Chattanooga FC este miércoles 20 de abril en el Fifth Third Bank Stadiumpara disputar en un encuentro correspondiente a la Tercera Ronda de la US Open Cup 2022. Entérate todos los detalles del partido: pronóstico, fecha, hora, streaming y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE este gran encuentro del fútbol de Estados Unidos.

Atlanta United vs Chattanooga FC: Seguí el MINUTO a MINUTO del partido

Atlanta United vs Chattanooga FC: ¿Cómo llegan a este partido?

Atlanta United vs Chattanooga FC: ¿Cuándo y a qué hora ver la US Open Cup 2022?

Este duelo se dará en el Fifth Third Bank Stadium este miércoles 20 de abril a partir de las 19:30 hs (ET), 18:30 hs (CT), 17:30 hs (MT) y 16:30 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Miércoles 20 de abril del 2022.

Hora en Estados Unidos: 19:30 hs (ET), 18:30 hs (CT), 17:30 hs (MT) y 16:30 hs (PT).

Lugar: Fifth Third Bank Stadium.

Horario en el resto de países:

España: 01:30 horas.

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:30 horas.

Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 19:30 horas.

México, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 18:30 horas.

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 17:30 horas.

Atlanta United vs Chattanooga FC: ¿Qué canal transmite la US Open Cup 2022?

Estados Unidos: ESPN+.

Latinoamérica: Sin TV.

España: Sin TV.

Atlanta United vs Chattanooga FC: ¿Cuáles son los pronósticos?

Resultado Cuota Atlanta United -1800 Empate +1000 Chattanooga FC +3700

