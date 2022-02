No dejó espacios para la duda. Entrando oficialmente en su último año de contrato con Los Angeles FC, el delantero mexicano Carlos Vela fue consultado respecto a lo que será su futuro profesional, dejando en claro sólo un detalle: no jugará en la Liga MX.

Sin embargo, en conferencia de prensa manifestó que existe cierta posibilidad de que, incluso, no complete la temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS), tomando en cuenta su deseo personal de regresar al fútbol de Europa, aunque por ahora sólo piensa en el debut este fin de semana.

"No piensas en todo el año, porque mi contrato no dura todo el año aquí. Trabajaré duro para hacer lo mejor en el comienzo de la temporada, durante los cuatro o cinco meses que todavía me quedan de mi contrato y disfrutar de cada partido. ¿Quién sabe dónde puedo estar en seis meses? Vivo en el presente. Quiero hacer lo mejor, quiero disfrutar con mis compañeros, con los aficionados, con mi familia. Y luego de eso, veremos", aseguró Vela.

El deseo de Carlos Vela para su futuro



Consultado por si la franquicia de California le ofrece un nuevo contrato, el atacante espetó que, incluso, le gustaría terminar su carrera profesional en este cuadro, pero que esperará la oferta correspondiente para aquello, de lo contrario, tomará otras opciones.

"Por supuesto que me gustaría retirarme como jugador de LAFC. Si es una buena opción para mí, sí. Estoy feliz, me encanta jugar en Los Ángeles, me encanta jugar en el Banc of California Stadium, con nuestros aficionados. Pienso que me quieren, me muestran eso cada vez que entro al campo. Así que es una opción, pero eso no está en mis manos", sentenció Carlos Vela.