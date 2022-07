El delantero mexicano aprovechó de responder a comentarios de su compañero Derrick Williams, quien afirmó que "no estamos jugando como un equipo".

Los Angeles Galaxy no han podido conseguir la victoria en los últimos tres partidos de la temporada 2022 en la Major League Soccer (MLS), incluyendo El Tráfico ante Los Angeles FC, y en los dos más recientes no pudo contar con el mexicano Javier Chicharito Hernández.

A la ausencia del atacante por estar en protocolos sanitarios por Coronavirus, se suma que tras la última caída, por 0-2 ante Colorado Rapids, el defensor irlandés Derrick Williams aseguró a la prensa que "no estamos jugando como un equipo. Hay mucha gente jugando individualmente".

En su vuelta a los entrenamientos con LA Galaxy, Chicharito se refirió a estos dichos de su compañero, mas prefirió poner paños fríos al presente del equipo en MLS 2022, sosteniendo que "no quiero tirar la casa por la ventana como decimos en México, que somos terribles, que somos el peor equipo. No, no".

La crítica de Chicharito por mala racha de LA Galaxy en MLS 2022



En ese sentido, el azteca agregó que "tenemos que poner las cosas en perspectiva. Todavía estamos en los playoffs. Imagínate si mejoramos en esas cosas que mencionas, va a ser muy difícil detenernos. Esa es la clave de toda liga, mejorar en tus debilidades y mantener tu fortaleza y tus cualidades".

En lo deportivo, se espera el regreso de Hernández a la titularidad con LA Galaxy para este domingo 24 de julio, cuando reciba en Carson, California, a otro equipo que está con presente complicado, como Atlanta United, en una oportunidad para salir de su mala racha en MLS 2022.