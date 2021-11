En plena definición de los Playoffs de la temporada 2021, la Major League Soccer (MLS) ha dado a conocer los partidos de debut como local para sus 28 clubes en la temporada regular de 2022, entre ellos Los Angeles Galaxy, comandados por el mexicano Javier Chicharito Hernández.

Como nunca había pasado en la historia de la competición, a tres meses de que comience el próximo certamen, que se jugará previo al Mundial de Qatar 2022, se dio a conocer el calendario de los primeros encuentros que tendrán las franquicias como dueños de casa, destacando el estreno de Charlotte FC y la inauguración del nuevo estadio de Nashville SC.

Tras no haber clasificado por segunda temporada consecutiva a los MLS Playoffs 2021, LA Galaxy de Chicharito, que entrará en su último año de contrato con el equipo, se estrenará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, el domingo 27 de febrero recibiendo a New York City FC.

Inter Miami debutará como local en Jornada 1 de MLS 2022



Al igual que el elenco galáctico, quien además será el encargado de ser el primer rival, en la Semana 2, como visitante de Charlotte FC, el sábado 5 de marzo en el Estadio Bank Of America; otro cuadro que será local en el Inaugural Week será Inter Miami.

El equipo donde militan el mexicano Rodolfo Pizarro y el argentino Gonzalo Higuaín recibirá el 26 de febrero, en el Estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, al Chicago Fire; finalmente, Los Angeles FC, a la espera de definir la continuidad de Carlos Vela, el mismo día jugará de local, en el Estadio Banc of California, a Colorado Rapids.

Calendario de debuts como local en MLS 2022



Semana 1

Sábado 26 de febrero

3:30 PM ET - Columbus vs. Vancouver (Lower.com Field)

3:30 PM ET - LAFC vs. Colorado (Banc of California Stadium)

5:30 PM ET - Dallas vs. Toronto (Toyota Stadium)

6:00 PM ET - Austin vs. Cincinnati (Q2 Stadium)

6:00 PM ET - D.C. vs. Charlotte (Audi Field)

6:00 PM ET - San Jose vs. New York (PayPal Park)

6:00 PM ET - Miami vs. Chicago (DRV PNK Stadium)

7:30 PM ET - Portland vs. New England (Providence Park)

TBD - Philadelphia vs. Minnesota (Subaru Park)

Domingo 27 de febrero

1:00 PM ET - Orlando vs. Montréal (Exploria Stadium)

3:00 PM ET - Atlanta vs. Kansas City (Mercedes-Benz Stadium)

5:00 PM ET - LA vs. New York City (Dignity Health Sports Park)

7:00 PM ET - Houston vs. Salt Lake (PNC Stadium)

TBD - Seattle vs. Nashville (Lumen Field)

Semana 2



Sábado 5 de marzo

1:30 PM ET - New England vs. Dallas (Gillette Stadium)

2:00 PM ET - Toronto vs. New York (BMO Field)

3:30 PM ET - Kansas City vs. Houston (Children’s Mercy Park)

4:00 PM ET - Montréal vs. Philadelphia (Olympic Stadium)

6:00 PM ET - Chicago vs. Orlando (Soldier Field)

6:00 PM ET - Colorado vs. Atlanta (DICK’S Sporting Goods Park)

6:00 PM ET - Salt Lake vs. Seattle (Rio Tinto Stadium)

6:00 PM ET - Vancouver vs. New York City (BC Place)

6:00 PM ET - Minnesota vs. Nashville (Allianz Field)

6:00 PM ET - Cincinnati vs. D.C. (TQL Stadium)

8:00 PM ET - Charlotte vs. LA (Bank of America Stadium)

Otros partidos estrenos de local

Sábado 12 de marzo

2:00 PM ET - New York City vs. Montréal (Yankee Stadium)

Domingo 13 de marzo

2:00 PM ET - New York vs. Minnesota (Red Bull Arena)

Domingo 1 de mayo

4:00 PM ET - Nashville vs. Philadelphia (Nashville SC Stadium)