El excompañero de Cristiano Ronaldo que busca equipo: En la MLS no le renovaron

Los movimientos en la MLS no dan espera y sin ni siquiera haber terminado la temporada 2021 llegó la primera bomba que tuvo como principal protagonista a un excompañero de Cristiano Ronaldo. Orlando City no le renovó y podría abandonar el fútbol de Estados Unidos.

Cuando las personas viajaban a Orlando no solo iban a ver a Mickey Mouse en Disney World, una estrella del fútbol mundial también era una gran actracción. El equipo de la ciudad decidió romper el mercado en 2019 y contrató a una figura del fútbol mundial y excompañero de Cristiano Ronaldo: Nani.

Con 111 partidos, 24 goles y 23 asistencias con la Selección Potugal, Nani no solo compartió con Cristiano en el combinado portugués sino que también formaron una dupla de ataque temible con CR7 en Manchester United por un par de temporadas. ¿Ahora qué será del futuro del atacante luso?

Por medio de un comunicado oficial desde su cuenta de Twitter, Nani publicó que no continuará con Orlando City porque el equipo decidió no renovarle el contrato, ni ofrecerle otro vínculo tras tres temporadas en las que jugó 88 partidos, anotó 31 goles y dio 18 asistencias en 6.444 minutos jugados.

Nani anuncia que deja a Orlando City para la MLS 2022

“Todo lo bueno acaba. Después de 3 temporadas increíbles, llenas de grandes momentos, nuevas amistades y éxitos deportivos. Me iré de Orlando City. Orlando es una ciudad a la que puedo llamar hogar, con gente estupenda y aficionados fantásticos, pero mi contrato se acabó y el club decidió no prorrogarlo. Fue un honor capitanear al club por sus apariciones en los play-offs y llegar a la final del Torneo MLS is Back”, afirmó Nani.