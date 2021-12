Fue uno de los fichajes más caros en la historia de la Premier League. El Manchester City pagó por su pase al Aston Villa poco más de $132.4 millones de dólares, y aún así, el futuro del mediocampista británico Jack Grealish quiere vivir la experiencia de la Major League Soccer (MLS).

El mediocampista firmó contrato en agosto del presente año, por las próximas seis temporadas, y tiene muy claro que cuando concluya su vínculo con los Citizens, con 32 años de edad, quiere tener la oportunidad de jugar en los Estados Unidos, incluso deslizó una preferencia.

Así lo confirmó el propio Grealish en entrevista con la cadena NBC Sports, donde aseguró que es un fiel seguidor de la MLS, y que este año siguió muy atento la campaña de New England Revolution, en especial de un ex compañero suyo en Premier League, como el último MVP Carles Gil.

La figura de Manchester City que llegará a la MLS en el futuro



"Se lo dije a mi papá no hace mucho, en realidad, cuando estábamos hablando de cualquier cosa. Le dije que era algo que definitivamente se destacaría. Siempre me ha gustado Estados Unidos y creo que la MLS es algo que realmente está sucediendo ahora", partió señalando el volante.

En esa línea, Grealish agregó que "uno de mis ex compañeros de equipo, Carles Gil, tuvo un año realmente bueno allí este año, lo sigo en Instagram y me mantengo al día de lo que hace. Sé que tuvo una muy buena temporada para el New England Revolution y es capitán, y jugué con él cuando estaba en (Aston) Villa. Viendo lo mucho que se está divirtiendo allí, y cosas así, definitivamente en el futuro podría verme jugando en Estados Unidos".