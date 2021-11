El fútbol de la MLS es visto cada vez más por los gigantes de Europa y con niveles superlativos como el lateral derecho de Los Angeles Galaxy, Julián Araujo, un equipo grande de Italia como Inter de Milán estaría interesado en el compañero de Javier Chicharito Hernández que aún no debuta en la Selección México.

Con tan solo 20 años, Araujo ha tenido una carrera futbolística más agitada de lo que se imaginó y tras tomar una de las decisiones más difíciles de su trayectoria, dejar Estados Unidos para representar a México, completó una temporada MLS 2021 que lo tiene en el radar del Inter de Milán.

Julián Araujo jugó 32 partidos con Los Angeles Galaxy en la temporada 2021, dio 6 asistencias y fue elegido por la MLS como uno de los candidatos a ganar el premio como el Jugador Joven del Año. Un compañero de lujo de Chicharito Hernández que podría tener los días contados en el fútbol de Estados Unidos.

Luego de hacerse oficial que Araujo cambió de nacionalidad aún no recibe el primer llamado de Gerardo ‘Tata’ Martino para jugar en la Selección México de mayores, pero el DT ya manifestó que lo ve con posibilidades para una próxima convocatoria en las Eliminatorias Concacaf al Mundial de Qatar 2022.

Chicharito Hernández, ¿lo dejas ir? Julián Araujo estaría en el radar del Inter de Milán

Según informó Bill Conelley, de ESPN, Inter de Milán estaría interesado en contratar a Julián Araujo a pesar que aún no debuta con la Selección México. Con un avalúo de 4.5 millones de euros según Transfermakt, el dinero no sería problema para que el equipo italiano le quite uno de los mejores compañeros de Javier Chicharito Hernández en Los Angeles Galaxy.