El delantero mexicano no pudo ocultar públicamente su frustración por no avanzar a la Postemporada pese a su notable actuación.

VIDEO | Chicharito Hernández hasta las lágrimas tras no clasificar con Los Angeles Galaxy a MLS Playoffs 2021

No pudo ser. Por segunda temporada consecutiva, Los Angeles Galaxy no logró clasificar a los Playoffs de la Major League Soccer (MLS), una situación que dejó muy dolido a su máxima figura y goleador en la temporada 2021, el mexicano Javier Chicharito Hernández.

El nacido en Guadalajara se hizo presente en el marcador, por partida doble, para el empate 3-3 de su equipo ante Minnesota United, que fue insuficiente para meterse en la Fiesta Grande, luego que Real Salt Lake ganara sobre la hora por 1-0 a Sporting Kansas City.

Con estos resultados, tanto LA Galaxy como RSL quedaron en el séptimo puesto de la Conferencia Oeste con 48 puntos; sin embargo, por diferencia de goles fue el cuadro de Utah quien se metió en los MLS Playoffs 2021, dejando herido en su orgullo a Chicharito.

Las lágrimas de Chicharito por no llegar a MLS Playoffs 2021



Ataviado con una chaqueta de Los Angeles Dodgers y visiblemente emocionado, el mexicano se manifestó en conferencia de prensa, señalando que "es obvio que no merecíamos estar en los playoffs, incluso a pesar de las cosas que he estado escuchando sobre el VAR en el otro juego. Todo lo que tengo en la mente y la cabeza es que me duele. Estoy muy dolido".

"Estamos dolidos, ofrecemos disculpas a los aficionados. Lo di absolutamente todo, la próxima temporada quiero darlo todo. Buscar ser campeón. Estoy muy dolido. Me duele mucho esto", fueron las palabras de Chicharito al borde de las lágrimas.

VIDEO: El llanto de Chicharito en conferencia de prensa



